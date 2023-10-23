В Подмосковье более 400 человек стали почетными донорами с начала года

Звания "Почетный донор" удостаиваются граждане, сдавшие цельную кровь более 40 раз или плазму крови более 60 раз

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Свыше 400 жителей Московской области с начала текущего года получили статус "Почетный донор России", об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области с начала этого года 418 человек получили звание "Почетный донор России". <...> Донорская кровь необходима для спасения пострадавших в ДТП, пациентам с ожогами, онкологией и другими травмами и заболеваниями. Отрадно, что в Московской области живут люди, готовые помочь нуждающимся и делающие это регулярно", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что звания "Почетный донор" удостаиваются граждане, сдавшие цельную кровь более 40 раз или плазму крови более 60 раз.

"В Московской области развито донорское движение. Благодаря этому, нам удается ежегодно увеличивать количество заготавливаемой крови и ее компонентов. Так, если в 2018 году в учреждениях службы крови Московской области было выполнено 95 тысяч донаций, в 2022 - уже 116 тыс. Большинство доноров в регионе сдают кровь на безвозмездной основе, к тому же, многие из тех, кто выполнил донацию, возвращаются к нам снова. Всего в Подмосковье проживает почти 40 тыс. почетных доноров", - привели в тексте слова главврача Московского областного центра крови Марии Аппалуп.