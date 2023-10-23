В Адыгее открылась Южно-Российская математическая олимпиада для девочек

Важен путь талантливых девочек в науку, чтобы в недалеком будущем женщин в IT-индустрии было не меньше, чем мужчин, рассказал о целях мероприятия ректор Адыгейского государственного университета Дауд Мамий

МАЙКОП, 23 октября. /ТАСС/. Южно-Российская математическая олимпиада для девочек "Ассара" открылась в Адыгейском государственном университете (АГУ), объединив около 50 одаренных школьниц из 15 регионов России, Южной Осетии и Абхазии. Представители ДНР, ЛНР, Запорожской области и Республики Южная Осетия стали участницами "Ассары" впервые, сообщил ТАСС председатель координационного совета олимпиады "Ассара", ректор АГУ Дауд Мамий.

"В прошлом году Адыгейский госуниверситет в партнерстве с образовательным центром "Сириус" на площадке центра провел первую Южно-Российскую математическую олимпиаду "Ассара" для девочек. В этом году география нашего олимпиадного движения расширилась: в республику приехали одаренные школьницы из новых регионов России - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области и Республики Южная Осетия. Наша цель - не только популяризация олимпиадной математики, повышение интереса к предмету у девочек, но и укрепление дружеских связей между увлеченными математикой школьницами. Важен путь талантливых девочек в науку, чтобы в недалеком будущем женщин в IT-индустрии было не меньше, чем мужчин", - сказал он.

По словам ректора, от природы математические способности у мальчиков и девочек одинаковы, но девочкам сложнее их проявить. "Ассара" - уникальная возможность для девочек, позволяющая увидеть перспективы своего дальнейшего профессионального развития не только в математике, но и в науке в целом, других сферах жизни. "Олимпиады и углубленные занятия математикой могут быть для девочек реальным социальным лифтом", - считает Мамий.

Победительниц олимпиады определят в двух возрастных категориях: младшая лига (6-8 классы) и старшая лига (9-10 классы), оценивать решения будут ведущие представители олимпиадного движения. В состав жюри и задачного комитета вошли победители Международной математической олимпиады, Китайской женской математической олимпиады, а также Европейской девичьей математической олимпиады. Возглавит работу жюри главный тренер сборной России на Международной математической олимпиаде школьников, руководитель лаборатории технологий обучения математическим идеям АГУ Кирилл Сухов.

О программе

Программа олимпиады, названной в честь самой южной точки республики - горной вершины Ассара в Адыгее, рассчитана на пять дней. Школьниц ждут два тура олимпиады, а также насыщенные образовательная и культурная программы: тренировки, творческие мастер-классы и лекции.

Участницы встретятся с выдающимися спикерами, в частности, с российской актрисой озвучивания и дубляжа Ларисой Брохман, победителями Международной олимпиады по математике (IMO), Европейской олимпиады для девушек (EGMO) Алисой Волковой и Галией Шарафетдиновой, композитором Муратом Кабардоковым и музыкантом Али Лигидовым, доктором физико-математических наук Натальей Масловой и директором по рискам "Тинькофф" Анной Казаковой, модельером-дизайнером Сусанной Макеровой.

В рамках проекта "Приоритет-2030" к 2030 году Адыгейский госуниверситет ставит задачу стать драйвером математического образования на юге России, генерирующим идеи и моделирующим практики для создания математической и цифровой экосистемы.