Суд Литвы подтвердил принятие жалобы Дробязко на решение о лишении гражданства

Отказ в приостановке действия указа президента Литвы суд мотивировал тем, что доводы в пользу этого являются субъективными и гипотетическими

ВИЛЬНЮС, 23 октября. /ТАСС/. Вильнюсский окружной административный суд подтвердил, что принял жалобу фигуристки Маргариты Дробязко на указ президента Литвы о лишении ее гражданства страны. Информацию об этом судебная инстанция разместила на своем сайте.

"Суд жалобу к рассмотрению принял, но отказался приостановить на время разбирательства действие президентского указа о лишении гражданства", - говорится в сообщении.

Отказ в приостановке действия указа суд мотивировал тем, что доводы в пользу этого являются субъективными и гипотетическими. "Указанные в жалобе обстоятельства о том, что заявительница будет лишена права свободного передвижения, жительства в Литве и других странах ЕС, возможности заниматься экономической деятельностью и не сможет голосовать, оцениваются как гипотетические, направленные в будущее и субъективные", - отметил суд.

О том, что ею подана жалоба на указ президента Литвы о лишении гражданства Дробязко сообщила в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году в порядке исключения, чтобы в паре с Повиласом Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх. В 2000 году за заслуги перед Литвой Дробязко и Ванагас были награждены Рыцарским крестом ордена Гедиминаса. В августе 2022 года литовский лидер Гитанас Науседа принял решение лишить их государственных наград за выступление в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи на фоне событий на Украине, поскольку это якобы является признаком неблагонадежности в отношении Литвы.

В сентябре текущего года президент Литвы своим декретом лишил Дробязко гражданства.