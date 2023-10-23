В Подмосковье благоустроят более 70 общественных территорий в 2024 году

В планах благоустроить 15 пешеходных зон и площадей, 17 скверов вблизи жилых домов, 7 набережных, 10 детских скверов, 10 лесопарков и 13 парков

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Свыше 70 общественных пространств планируется привести в порядок в Московской области в 2024 году. До конца текущего года благоустройство охватит еще 9 объектов, благодаря чему суммарно в этом году будет обновлено 59 территорий, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"У нас большая программа по преобразованию, благоустройству. В этом году практически завершили работы: из 59 для жителей уже открыты 50 объектов. Остальные сдадим до конца ноября. На будущий год мы запланировали привести в порядок 72 объекта. Благоустройство у нас разноформатное: и лес, и городской парк, и территории возле станций МЦД", - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

Отмечается, что Московская область входит в тройку регионов-лидеров по качеству городской среды в России. За 5 лет в Подмосковье почти вдвое увеличилось количество благоустроенных, современных парков, а их посещаемость выросла более чем в 6 раз.

"Большинство регионов нашей страны преобразилось благодаря президентской программе по благоустройству малых городов. Она была принята у нас в Коломне и масштабно реализуется с 2018 года", - отметил губернатор.

"У нас кратно выросла программа благоустройства значимых крупных объектов. В этом году мы реализовали 30 таких проектов. В том числе благоустроили Фонтанную площадь в Пущино - открыли фонтан, который не работал 20 лет, пешеходную зону в Клину и берег Стахановского озера в Электрогорске - два проекта-победителя конкурса малых городов и исторических поселений. Открыли набережную в Кашире, экопарк "Меланж" в Куровском на 5 га, где появились кафе, детские площадки, спортивные зоны и зоны отдыха у воды - также победитель президентского конкурса. В Раменском после масштабной реконструкции был открыт городской парк, в Ступино заработал парк Островского, в Домодедово - "Взлет", долгожданный маленький парк благоустроили в Павловском Посаде, в Лосино-Петровском открыли Свердловский парк, а в Лобне привели в порядок "Парк Киово" и территорию возле озера", - процитировали в материале министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

Поясняется, что в планах на следующий год благоустроить 15 пешеходных зон и площадей, 17 скверов вблизи жилых домов, 7 набережных, 10 детских скверов, 10 лесопарков и 13 парков.