В Думе заявили об увеличении заседаний для рассмотрения социальных законопроектов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что до конца сессии запланировано восемь пленарных недель

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Количество пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию увеличится в связи с необходимостью рассмотрения социальных законопроектов, в их числе повышение МРОТ и увеличение пенсий неработающим пенсионерам. Об этом сообщила пресс-служба палаты, цитируя председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"У нас в законодательном портфеле 1 073 инициативы. В повестке - ряд важных социальных законопроектов, принятия которых ждут граждане, в том числе о повышении МРОТ, об увеличении пенсий на 7,5% неработающим пенсионерам. До конца ноября Госдуме необходимо принять федеральный бюджет на 2024-2026 годы, сейчас над ним идет работа в профильных комитетах", - сообщил Володин.

Сообщается, что Совет Госдумы 23 октября рассмотрел постановление о внесении изменений в распорядок работы депутатов в осеннюю сессию. Принято решение увеличить количество пленарных заседаний: неделя с 30 октября по 5 ноября станет пленарной, то есть дополнительно пройдут еще три пленарных заседания. Всего до конца сессии запланировано восемь пленарных недель.

"Объем работы большой, в этой связи приняли решение о проведении пленарных заседаний на неделе с 30 октября по 5 ноября", - подчеркнул Володин.​​​​​

Отмечается, что 16 ноября будет заслушана председатель Центробанка Эльвира Набиуллина с информацией об основных направлениях государственной денежно-кредитной политики, также до конца года на пленарных заседаниях Госдумы в рамках правительственного часа с отчетами будут выступать федеральные министры.