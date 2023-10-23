На ВДНХ пройдут лекции о Жорже Бизе, Михаиле Янгеле и отборе в космонавты

Участие по регистрации

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Лекции и экскурсии, посвященные конструктору Михаилу Янгелю и композитору Жоржу Бизе, пройдут на ВДНХ в Москве в рамках проекта "Знание. ВДНХ", сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"С 25 по 28 октября на площадках Музейного города ВДНХ пройдут бесплатные образовательные мероприятия проекта "Знание. ВДНХ". Гостям расскажут о конструкторе Михаиле Янгеле, композиторе Жорже Бизе, художнице Сарре Лебедевой. Также можно поучаствовать в квизе и послушать лекцию об отборе в космонавты. Участие по регистрации", - говорится в сообщении.

В частности, 25 октября в центре "Космонавтика и авиация" состоятся тематические экскурсии ко дню памяти советского конструктора ракетно-космических комплексов, академика Янгеля. 26 октября для посетителей Музея славянской письменности "Слово" пройдет экскурсия "Как писали на Руси" к Международному дню без бумаги, на ней расскажут, как и из чего делали первые книги, как в разные эпохи трудились писцы, монахи и книгопечатники, сколько первоначально занимало производство книг и многое другие. В павильоне "Рабочий и колхозница" в этот день проведут лекцию "Не только "Кармен". Как слушать музыку Жоржа Бизе".

А 28 октября посетители центра "Космонавтика и авиация" смогут послушать лекцию, посвященную отборам в отряд космонавтов.