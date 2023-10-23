Катки в Подмосковье планируют открыть в первой половине декабря

Также ведется работа по созданию первой в регионе всесезонной тюбинговой горки в Одинцовском округе

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Работу зимних катков планируется начать в Московской области в первой половине декабря. Также ведется работа по созданию первой в регионе всесезонной тюбинговой горки в Одинцовском округе, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Катки начнут функционировать с 1 по 15 декабря. Важно уделить внимание и прокату, и брендингу, сервисам, услугам. Мы эту работу ведем с каждым муниципалитетом", - привели в тексте слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

Он добавил, что в этом году в регионе будет продолжена работа по созданию катков с искусственным льдом. В частности, такие объекты планируется реализовать в Балашихинском, Богородском, Наро-Фоминском, Пушкинском и других городских округах.

"Также делаем первую в Подмосковье всесезонную тюбинговую горку в Одинцово, в парке Малевича. Работы уже ведутся", - добавил Хайкин.