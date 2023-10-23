Папа Римский предостерег от навязывания западной модели демократии

Понтифик считает, что в некоторых странах это ведет к анархии и войнам

РИМ, 23 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск считает, что опасно и неосмотрительно "привносить модели демократии" в некоторые страны, поскольку это ведет к анархии и войнам. В книге-интервью, которая выходит во вторник на итальянском языке под названием "Ты не один. Вызовы, ответы, надежды", понтифик называет такие попытки "неудачами Запада", которые привели к возникновению террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Отвечая на вопрос об ответственности более развитых стран за хаос в тех государствах, откуда прибывают беженцы, Папа Римский Франциск упомянул последствия колонизации и "присвоение природных ресурсов". "Провал Запада заключается и в попытке привносить собственную модель демократии в некоторые страны с культурой не сказать чтобы племенной, но примерно такого типа. Вспомним Ливию, которой, кажется, может управлять один человек, причем такой сильный, как [бывший лидер Муаммар] Каддафи. Один ливиец мне сказал, что когда-то у них был только Каддафи, а сейчас у них таких [правителей] 53", - приводит выдержки из книги газета La Stampa.

Папа Римский Франциск вспомнил и о войне в Персидском заливе. "Саддам Хусейн совершенно точно не был ангелом, даже наоборот, но Ирак при нем был стабильной страной", - отметил понтифик. Он тут же предупредил, что не пытается защищать ни Каддафи, ни Хусейна. "Но к чему привела война? - продолжает он. - К организованной анархии и новой войне. Поэтому я считаю, что мы должны не экспортировать нашу демократию в другие страны, а помогать процессу демократического созревания общества с учетом его характеристик".

Он считает ненужным насаждение демократии народам, которые "не в состоянии ее принять". "Есть страны с монархическими системами, которые, возможно, никогда не примут демократии", - отметил Франциск. "Я ничего не понимаю в международной политике, но думаю, что к появлению "Исламского государства" привели в том числе неудачные западные решения", - заключил Папа Римский, отметив, что ислам по своей природе "мирная религия".