Слуцкий выступил за создание в России министерства демографического развития

Лидер ЛДПР отметил, что подход для решения демографической проблемы должен быть комплексным

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с предложением создать в России министерство демографического развития и проработать с кабмином дорожную карту решения демографической проблемы. Об этом он заявил на расширенном заседании фракции ЛДПР на тему "Национальная и демографическая безопасность России: перспективы укрепления".

"Сегодня необходимо найти пути решения демографической проблемы. Подход должен быть комплексным. Решение жилищных проблем и экономической защищенности молодых семей. Все эти вопросы одинаково важны. Нельзя говорить о решении проблемы, ответив только на один из этих вопросов. Проблемой демографии должно заниматься профильное министерство демографического развития", - отметил Слуцкий, заметив, что такое ведомство необходимо России для решения демографических проблем.

"Нас должно стать больше. Граждан великой страны, которая играет особую роль в строительстве нового мироустройства, создании геополитической многополярной архитектуры", - заключил парламентарий.

В понедельник в Доме союзов прошло расширенное заседание "Национальная и демографическая безопасность России: перспективы укрепления", в котором приняли участие депутаты от фракции ЛДПР, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также руководители фракций ЛДПР в законодательных органах власти из 71 региона России.