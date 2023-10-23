Участникам битвы за Кавказ в Абхазии передали поздравления от Путина

Представители посольства России в Абхазии, Дома Москвы в Сухуме и организации соотечественников посетили ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в Сухуме и поселке Агудзера

СУХУМ, 23 октября. /ТАСС/. Представители посольства России в Абхазии, Дома Москвы в Сухуме и организации соотечественников посетили ветеранов Великой Отечественной войны, участников битвы за Кавказ и Курской битвы, и вручили им поздравительные письма от президента РФ Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Абхазии.

"В честь 80-летия Курской битвы и битвы за Кавказ мы сегодня посетили ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в Сухуме и поселке Агудзера", - сказал сотрудник посольства.

Он добавил, что Екатерине Синявской, Ардавасту Сельвяну и Нонне Дорофеевой вручили телеграммы от президента России в честь 80-летия битвы за Кавказ, а Валентине Шульгиной - в честь 80-летия Курской битвы.

"Победа Красной Армии в сражении на Огненной дуге коренным образом изменила ход Великой Отечественной войны, стала воплощением мужества, силы духа и отваги наших солдат и офицеров, высочайшего профессионализма полководцев. Эти героические события навечно останутся в истории России, будут объединить наш народ, питать его нравственные и духовные силы", - говорится, в частности, в телеграмме на имя Шульгиной.

Битва за Кавказ - одно из самых крупных и кровавых противостояний Великой Отечественной войны. Курская битва (битва на Курской дуге), продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений. В ней участвовали около 4 млн человек с обеих сторон, более 10 тыс. танков и 11 тыс. самолетов. После этой битвы стратегическую инициативу перехватила антигитлеровская коалиция.