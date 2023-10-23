В Калужской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 14%

Показатель заболеваемости по совокупному населению - 86,7 на 10 тыс. населения

КАЛУГА, 23 октября. /ТАСС/. Эпидемический порог по ОРВИ в Калужской области превышен на 14,6%. Увеличение количества заболевших отмечается во всех возрастных группах, но особенно выражено среди школьников, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

"На 42-й неделе 2023 года (16.10.2023 - 22.10.2023) в городе Калуге и Калужской области эпидемический процесс по заболеваемости несколько активизировался. Показатель заболеваемости по совокупному населению - 86,7 на 10 тыс. населения, что на 14,6% выше уровня порогового значения. Эпидемический порог - 75,6", - говорится в распространяемом сообщении.

В регионе было зарегистрировано свыше 8,6 тыс. случаев ОРВИ, темп роста по сравнению с прошлой неделей составил 7,4%. Во всех возрастных группах наблюдается увеличение количества заболевших по отношению к предыдущей неделе, наиболее выраженное - у школьников - на 17,4%, у детей раннего возраста - ниже эпидпорога.

При этом в областном центре эпидемическая ситуация остается стабильной, прирост составил не более 3%. Количество госпитализированных с симптомами ОРВИ увеличилось с 31 до 35 человек.