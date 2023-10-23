СМИ: сообщившего о ложном минировании Версаля осудили на восемь месяцев условно

По данным телеканала BFMTV, мужчина также должен пройти курс психологической помощи и выплатить компенсацию администрации дворца

ПАРИЖ, 23 октября. /ТАСС/. Суд во Франции приговорил к восьми месяцам лишения свободы условно мужчину, который на минувшей неделе умышленно передал ложное предупреждение о минировании Версальского дворца. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, наравне с условным сроком 37-летний осужденный "должен пройти курс психологической помощи и выплатить компенсацию администрации дворца".

Как указывается в сообщении, преступник в зале суда раскаялся в содеянном. По данным телеканала, осужденный проживает с родителями, является безработным и страдает психическим расстройством, которое, однако, не исключает его вменяемости.

За последние восемь дней в Версальском дворце, который посещают в среднем около 15 тыс. человек в день, эвакуация из-за угрозы взрыва проводилась уже семь раз.

Во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы. Это произошло после нападения 13 октября злоумышленника с ножом в учебном заведении в коммуне Аррас. От его рук погиб учитель. Еще три человека, в том числе охранник учебного заведения, получили ранения.