Шанс на жизнь. Как стать донором костного мозга?

4 сентября Федеральное медико-биологическое агентство России запустило марафон "#ДавайВступай!". В ходе этой акции все желающие смогут стать донорами крови, а также вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга

Трансплантация кроветворных клеток, которые образуются в костном мозге, считается эффективным методом лечения онкологических заболеваний. Поэтому чем больше неравнодушных людей захотят присоединиться к регистру, тем больше шансов на спасение тяжелобольных пациентов появляется у врачей.

Рассказываем, что такое Федеральный регистр доноров костного мозга и как в него вступить.

О чем идет речь? 1 Регистр — это база данных с обезличенной информацией о генотипах людей, которые предварительно согласились на донацию. Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических (кроветворных — прим. ТАСС) стволовых клеток создан 1 сентября 2022 года. Его оператор — Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России. Сейчас в регистре содержатся данные более чем о 206 тыс. потенциальных доноров.

Для чего нужна трансплантация? 2 Трансплантация костного мозга необходима для лечения злокачественных заболеваний крови (лейкозов, лимфом), первичных иммунодефицитов и других. При этих заболеваниях костный мозг перестает вырабатывать клетки крови в необходимом объеме и разнообразии или производит патологические клетки. Поэтому единственный выход — заменить собственные клетки реципиента донорскими.

Почему федеральный регистр приоритетнее зарубежных баз? 3 Зачастую российским пациентам не удается подобрать совместимых доноров в международном регистре. Это происходит из-за того, что в нем представлены доноры из европейских и североамериканских популяций. Для них характерна относительно низкая частота встречаемости гаплотипов (набор генетических маркеров, которые находятся на одной хромосоме и передаются вместе), специфичных для российского населения. По словам главного внештатного трансфузиолога Минздрава России Татьяны Гапоновой, в отечественный регистр должны входить доноры разных этнических групп, поскольку они сильно отличаются друг от друга. Исследования показали, что наиболее эффективно удается подобрать донора в регистре той страны, где проживает реципиент. Как отметила Гапонова, лучше всего, если пациент и донор будут из одной этнической группы.

Как подбирают донора? 4 Донора подбирают по совпадению набора антигенов HLA-комплекса — наследуемой генетической системы, распознающей и отторгающей чужеродные ткани и органы. Белки в составе комплекса должны совпадать у донора и реципиента, чтобы избежать тяжелых иммунных осложнений после трансплантации.

Может ли донором стать родственник пациента? 5 В первую очередь донора ищут в семье. Идеальный вариант — у пациента есть близнец, так как их генетический материал совпадает на 100%. Иногда можно взять стволовые клетки родителей или детей, но их генотип совпадает лишь на 50%. Такой вариант выбирают нечасто из-за высокого риска отторжения донорских клеток. В целом вероятность найти донора в семье составляет 10–20%. Если же среди родственников пациента нет совпадений генетического материала, то донора ищут в регистре.

Кто может стать донором? 6 Донором костного мозга может стать здоровый человек старше 18 лет. При этом существуют абсолютные медицинские противопоказания к донорству костного мозга. Это инфекционные заболевания, если они в стадии обострения, наличие в крови маркеров ВИЧ, болезнь Крейтцфельдта-Якоба в анамнезе, злокачественные новообразования, кахексия, терапия иммуносупрессивными препаратами, психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения, а также вызванные психоактивными веществами, беременность и грудное вскармливание. Верхний порог возраста донора законодательно не ограничен. Но стволовые клетки стареют (показатели выживаемости пациентов хуже, приживление трансплантата тоже), и ни один центр трансплантации не берет неродственного донора после 50 лет вообще, а после 45 лет — если нет другой альтернативы. К тому же с возрастом растет и количество проблем со здоровьем, соответственно, повышается вероятность отвода самого донора на этапе медобследования.

Как попасть в Федеральный регистр доноров костного мозга? 7 Для этого нужно подать заявление на "Госуслугах" или обратиться в ближайший рекрутинговый центр. Затем заполнить анкету и соглашение о вступлении в регистр и сдать кровь из вены или соскоб со щеки для HLA-анализа. По результатам анализа данные генотипа донора заносят в регистр. Донорство анонимно, поэтому каждому донору присваивают уникальный идентификационный номер. Донор сможет познакомиться с пациентом, которому будут пересажены клетки, не ранее чем через два года после трансплантации. Основным условием для этого является обоюдное желание участников.

Можно ли после вступления в регистр отказаться от донорства? 8 Отказаться от процедуры можно, но не позднее чем за 10 дней до даты трансплантации костного мозга. Причина не имеет значения. Отказ донора менее чем за 10 дней до донации приведет к неминуемой гибели пациента.

Как происходит заготовка материала? 9 Существует два способа забора материала — из вены или костей таза. Метод донор выбирает самостоятельно, обе процедуры безопасны и практически безболезненны. Из вены За несколько дней перед донацией человек получает препарат, который провоцирует выброс стволовых клеток из костного мозга в кровь. Процедура похожа на сдачу крови — из локтевой вены одной руки кровь поступает в аппарат, который выделяет стволовые клетки. Остальная кровь возвращается в вену другой руки. Процедура длится четыре-шесть часов без анестезии. После нее донора отпускают домой. Из костей таза Донору под наркозом прокалывают тазовую кость, набирая в шприц необходимое количество костного мозга. Длительность процедуры — один-два часа. После нее донор находится в стационаре в течение одного дня. Спустя несколько дней после операции в нижней части спины могут сохраняться неприятные ощущения, которые снимают обезболивающие препараты.

Сколько раз можно становиться донором костного мозга? 10 Стволовые клетки восстанавливаются в срок от недели до месяца. Донором можно становиться несколько раз в жизни без последствий для здоровья. Общих документов, регламентирующих количество донаций и сроки между ними, нет ни в России, ни в мире. Есть рекомендации WMDA (Международной ассоциации доноров костного мозга), что эти сроки определяет каждый регистр сам и доводит до центров трансплантации. Доктора центра заготовки ФМБА придерживаются немецких рекомендаций. Согласно им, максимальное количество донаций одного донора — это две заготовки периферических клеток и две заготовки костного мозга, при этом в интересах одного пациента допускается не более двух донаций. Минимальный срок между донациями — четыре недели. При этом после первой донации донор резервируется за пациентом на год.

Диана Самохина