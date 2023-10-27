В Дагестане число оплачивающих газ через онлайн-сервисы выросло на четверть

Количество пользователей личного кабинета "мойгаз.смородина.онлайн" в регионе превысило 135 тыс.

МАХАЧКАЛА, 27 октября./ТАСС/. Количество абонентов, оплачивающих за газ через онлайн-сервисы в Дагестане, выросло на четверть. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Газпром межрегионгаз Махачкала".

"В Дагестане количество абонентов, оплачивающих газ через онлайн-сервисы, выросло на четверть. Пользователей личного кабинета "мойгаз.смородина.онлайн" в регионе превысило 135 тыс.", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с начала текущего года в интернет-сервисе компании зарегистрировалось порядка 30 тыс. потребителей газа.

"Оплата за потреблнный энергоресурс без комиссии, получение электронной квитанции, передача показаний счетчика - все это является преимуществом для использования сервиса", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Ризвана Мурадова.