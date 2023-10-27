27 октября, 10:25

Прокуратура потребовала ужесточить приговор члену "Мемориала" Орлову

Суд ранее назначил ему штраф в размере 150 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС РФ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Прокуратура обжаловала приговор члену правления общества "Мемориал" (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олегу Орлову по делу о повторной дискредитации Вооруженных сил России, по которому ему назначили штраф в размере 150 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор О. П. Орлову", - сказали в суде.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, надзорное ведомство требует ужесточить наказание осужденному. Ранее свою жалобу на приговор подали его адвокаты. Обе жалобы будут рассмотрены позднее в Мосгорсуде.

В начале октября Головинский суд постановил признать Орлова виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, совершенные лицом после совершения им аналогичного административного правонарушения) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Представитель гособвинения требовал оштрафовать Орлова на 250 тыс. рублей, хотя ему грозило до пяти лет лишения свободы. 

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