ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превышает 78%

За последнюю неделю он вырос на 0,7 п.п.

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 16 по 22 октября, за последнюю неделю повысился на 0,7 п.п. и составляет 78,6%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,6% участников опроса (плюс 0,7 п.п.), а уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,2 п.п. и составляет 74,8%", - отмечает ВЦИОМ.

Деятельность правительства РФ одобряют 49,8% опрошенных (плюс 1 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 52,5% респондентов (плюс 1,6 п.п.). О доверии Мишустину заявили 60,5% опрошенных (плюс 0,8 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,5% (плюс 3,5 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,9% (плюс 1,8 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 15,9% (минус 2,3 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 7,9% (плюс 0,6 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 39,6% (минус 1,2 п. п.), КПРФ - 9,9% (без изменений), ЛДПР - 9,5% (плюс 0,3 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 5% (плюс 0,1 п.п.), "Новых людей" - 4,5% (плюс 0,1 п.п.).