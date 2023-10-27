МЧС распространило экстренное предупреждение о снеге и гололеде в Москве до 28 октября

В ведомстве настоятельно рекомендуют автомобилистам снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Снег и гололед ожидают в Москве до утра субботы, соответствующее экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС РФ.

"Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, с 15 часов 27 октября с сохранением до 10 часов 28 октября местами в Москве ожидаются осадки (снег, мокрый снег), местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица", - говорится в сообщении.

В ведомстве настоятельно рекомендуют автомобилистам снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

"Поездки на электросамокатах в снег и гололед могут быть небезопасными, поэтому операторы аренды поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий. С возвращением плюсовой температуры сервисы аренды продолжат работу", - отмечается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Владельцам личных самокатов рекомендуют отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом.

Готовность столицы к непогоде

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Повсеместно организованы работы по очистке дворовых территорий", - рассказали ТАСС в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Там уточнили, что на улицах столицы подметают и обрабатывают проезжую часть и тротуары. Под особым контролем коммунальных служб - очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - добавили в комплексе городского хозяйства.