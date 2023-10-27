27 октября, 10:40

В Думе готовят законопроект о запрете людям без медобразования давать консультации

Председатель комитета палаты парламента по охране здоровья Бадма Башанкаев отметил, что в Китае уже запрещены консультации людей без медицинского образования, а в России этот вопрос пока не урегулирован

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Законопроект о запрете людям без медицинского образования заниматься консультированием уже разрабатывается. Об этом сообщил председатель комитета палаты парламента по охране здоровья Бадма Башанкаев во время экспертного совета по вопросам современного управления и цифровизации в сфере здравоохранения.

Депутат отметил, что, например, в Китае уже запрещены консультации людей без медицинского образования, в России же этот вопрос пока не урегулирован.

"Мы с [председателем комитета Госдумы по информационной политике Александром] Хинштейном сейчас прорабатываем такой закон. Он очень сложный будет, мы не можем досудебно блокировать сайты, где проводятся [медицинские] консультации людьми без соответствующего образования. Мы будем прорабатывать поправки так, чтобы только с медицинским образованием <...> могли заниматься [медицинским] консультированием", - рассказал Башанкаев. 

Теги:
РоссияХинштейн, Александр ЕвсеевичБашанкаев, Бадма Николаевич
© Информационное агентство ТАСС
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