В ВОЗ сообщили о гибели с 7 октября в Газе 16 работников здравоохранения

Еще 30 получили ранения

ЖЕНЕВА, 27 октября. /ТАСС/. Не менее 75 атак на инфраструктуру здравоохранения были совершены в секторе Газа с 7 октября, погибли 16 медицинских работников и 30 получили ранения. Эти данные привел на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн.

"В Газе зарегистрировано 75 атак на здравоохранение", - сказал он, добавив, что "при исполнении своих обязанностей были убиты 16 работников системы здравоохранения и 30 ранены, повреждены 24 машины скорой помощи".

Сославшись на данные Министерства здравоохранения, Пиперкорн сообщил, что 7 028 человек погибли и 18 482 получили ранения. "Остро не хватает топлива и медицинских материалов. Риску подвергаются около 1 тыс. пациентов, нуждающихся в почечном диализе, 130 младенцев в инкубаторах, 2 тыс. онкологических больных, а также пациенты отделений интенсивной терапии", - отметил он. Ежедневно около 95 пациентов остаются без специализированной медицинской помощи, которая может быть оказана за пределами Газы. По оценкам ВОЗ, под завалами в Газе могут находиться около 1 тыс. человек.

Как сообщил Пиперкорн, 23 из 35 больниц в секторе Газа "функционируют лишь частично". Кроме того, не работают 64% медицинских учреждений первичной помощи. Представитель ВОЗ обратил внимание на растущий риск распространения холеры и острой диареи, а также кожных заболеваний. Медицинские материалы и палатки, предоставленные ВОЗ, были доставлены в Газу на пяти грузовиках, сказал представитель организации.

По словам Пиперкорна, ВОЗ и ее партнеры "разрабатывают план наращивания реагирования" на сложившуюся ситуацию в области здравоохранения. "По оценкам, требуется $50 млн на предстоящие три месяца", - сказал он. Вместе с тем позже в пятницу ВОЗ сообщила в соцсети X (ранее Twitter), что "для реагирования до конца года на гуманитарные нужды на оккупированных палестинских территориях, особенно в Газе, срочно необходимы, по оценкам, $80 млн". В эту сумму включены, как пояснила организация, также предполагаемые расходы, связанные с планированием гуманитарных операций, в Египте, Ливане, Сирии и Иордании.

МККК направил в Газу хирургов

В свою очередь, женевская штаб-квартира Международного комитета Красного Креста (МККК) информировала о прибытии в Газу 27 октября 10 экспертов, включая бригаду военных хирургов и специалиста по вопросам загрязнения местности боеприпасами, подчеркнув, что это "повысит возможности МККК по оказанию помощи больницам и проведению хирургических операций при травмах". Помощь для Газы доставлена на шести грузовиках. "Наша хирургическая бригада и медицинские материалы помогут снизить чрезвычайную нагрузку на врачей и медсестер Газы", - заявил региональный директор МККК на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони.