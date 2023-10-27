В Сибири план строительства школ на 2023 год выполнили на четверть

В пресс-службе полномочного представителя президента РФ по СФО сообщили, что всего построили 11 школ из 45 запланированных

НОВОСИБИРСК, 27 октября. /ТАСС/. Регионы СФО на данный момент завершили строительство 11 школ из 45 запланированных на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ по СФО.

"По представленной информации, план на 2023 год выполнен к настоящему времени на четверть: из 45 объектов по округу построено 11 школ в Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской, Омской и Томской областях. В Красноярском крае работы завершены на всех 4 объектах текущего года", - говорится в сообщении.

При этом еще для 18 школ в Иркутской, Новосибирской, Омской и Томской областях отмечаются высокие риски того, что работы не будут завершены в установленные сроки, а для четырех в Туве, Алтайском крае и Иркутской области - умеренные.