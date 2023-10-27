27 октября, 11:06

Аэропорты Москвы работают в непогоду в штатном режиме

В городе образовался снежный покров высотой 2-6 см

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Аэропорты Москвы работают в штатном режиме, несмотря на погодные условия, сообщили ТАСС в пресс-службе Росавиации.

"На фоне непогоды в столичном регионе 27 октября аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что первый снегопад в Москве образовал снежный покров высотой 2-6 см. На базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 2 см, на Балчуге - 6 см, в Тушино - 4 см. Синоптик отметил, что такой покров формируется обычно только в ноябре, а в начале следующей недели снег растает. 

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