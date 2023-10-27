РГПУ им. Герцена стал центром межрегионального учебно-педагогического округа

Ректор Сергей Тарасов отметил, что формирование единого образовательного пространства облегчит взаимодействие педагогического вуза с колледжами, школами, психолого-педагогическими классами регионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена стал центром межрегионального учебно-педагогического округа, в который вошли шесть субъектов России. Соглашение подписали ректор вуза и представители власти Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Карелия, Псковской области, Новгородской области и Херсонской области, передает корреспондент ТАСС.

"Результаты, которые мы хотим получить, это в первую очередь подготовка специалистов для системы образования Северо-Западного федерального округа и Херсонской области, второе - это сопровождение специалистов, которые уже работают в системе образования, и поддержка их педагогической деятельности, а также целый спектр других вопросов, направленных на развитие региональных систем образования, начиная от работы с одаренными школьниками и завершая вопросами социализации и работы с ребятами, которым сложно осваивать учебную программу", - рассказал журналистам ректор РГПУ им. Герцена Сергей Тарасов.

Как отметил ректор, формирование единого образовательного пространства облегчит взаимодействие педагогического вуза с колледжами, школами, психолого-педагогическими классами регионов. Университет будет направлять на практику и устраивать на работу студентов в субъекты, с которыми заключено соглашение, а преподаватели будут участвовать в разработке и реализации инновационных проектов.

По словам председателя комитета общего и профессионального образования Ленобласти Вероники Ребровой, соглашение позволит эффективнее решать вопрос кадрового обеспечения образовательных организаций. Так, в регионе есть нехватка учителей начальных классов, математики и русского языка. "У нас в школах 11 тыс. учителей, и на сегодняшний день не хватает 366 педагогов - это в районе 3,5%. Мы должны работать на каждую единицу, привлекая в наши школы профессиональные кадры", - сказала она.

Ранее центром межрегионального учебно-педагогического округа, в который вошли Вологодская, Костромская и Ярославская области, стал Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского. Также центр создан в Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы в Уфе, в него вошли Башкирия, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики.