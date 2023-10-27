Spiegel: интернет-тролли стоят за сообщениями о минировании школ и госучреждений в ФРГ

По данным журнала, большое количество анонимных угроз о взрывах, полученных в последние дни в школах, медиакомпаниях и дипломатических миссиях в Германии, по-видимому, являются результатом безответственности со стороны киберпреступной среды

БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Интернет-тролли, по всей видимости, стоят за сообщениями о минировании школ и государственных учреждений в нескольких регионах Германии. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на результаты расследования, проведенного совместно с телеканалом ARD.

По его информации, большое количество анонимных угроз о взрывах, полученных в последние дни в школах, медиакомпаниях и дипломатических миссиях в Германии, по-видимому, являются результатом безответственности со стороны киберпреступной среды. След ведет к группе людей, которые в прошлом уже привлекали внимание своей преступной деятельностью в сети. Кроме того, они якобы специально делали ложные вызовы экстренных служб.

По данным расследования, многочисленные электронные письма с угрозами содержали одинаковый или похожий текст, что указывает на то, что авторы действовали организованно. Злоумышленники выдавали себя за боевиков палестинского радикального движения ХАМАС или агрессивно настроенных израильтян и угрожали взрывами, указывает издание. Тексты были написаны на английском, арабском или иврите. Они, в том числе, содержали оскорбления в адрес противоположной стороны. Судя по всему, анонимные преступники хотели посеять страх и настроить отдельные группы населения друг против друга, подчеркивает журнал.

Подобные письма с угрозами, как отмечает Der Spiegel, получали, в частности, Социал-демократическая партия Германии - партия канцлера ФРГ Олафа Шольца, посольство Алжира и палестинская миссия в Берлине. Во всех случаях местная полиция инициировала расследования по факту нарушения общественного порядка путем угроз совершения преступлений.

Ранее агентство DPA сообщало, что в нескольких федеральных землях Германии - Баварии, Баден-Вюртемберге, Северном Рейне - Вестфалии, Саксонии и Тюрингии - госучреждения и школы получали письма с угрозами взрывов. Все они оказались ложными. Не подтвердились также сообщения о бомбах на главном железнодорожном вокзале Берлина и в здании германского телеканала ZDF в Майнце.