В 20 районах Москвы проверили качество воздуха

На каждой территории отбор проб проводился на нескольких точках - по адресам, откуда поступали жалобы жителей

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Передвижная лаборатория по заявкам жителей проверила качество воздуха в 20 районах Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В период с 17 по 24 октября 2023 года передвижной экологической лабораторией ГПБУ "Мосэкомониторинг" обследовано 20 территорий города. На каждой территории отбор проб проводился на нескольких точках - по адресам, откуда поступали жалобы жителей. Помимо автоматических измерений, на месте вручную отбираются пробы воздуха для последующего анализа по более 120 загрязняющим веществам", - говорится в сообщении.

В частности, передвижная лаборатория посетила округа: ЗАО (Очаково-Матвеевское, Можайский), ВАО (Гольяново, Метрогородок, Перово), СЗАО (Куркино), ЮВАО (Некрасовка, Рязанский, Капотня, Печатники) и некоторые другие. Результаты рейдов передвижных лабораторий, а также проведенного анализа проб доступны на сайте портала открытого правительства Москвы.

Отмечается, что в Москве каждый житель имеет возможность сообщить в столичный департамент природопользования о неприятных запахах или загрязнении воздуха, ГПБУ "Мосэкомониторинг" планово проводит экологические обследования указанных в заявках территорий. В составе московской системы экологического мониторинга функционируют три передвижные экологические лаборатории.