В городе Дагестанские Огни завершили реконструкцию системы теплоснабжения

С 1 ноября планируется подать тепло в социальные учреждения, а до 10 ноября - в жилой фонд

МАХАЧКАЛА, 27 октября. /ТАСС/. Модернизация системы теплоснабжения города Дагестанские Огни завершена, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

"Еще одна многолетняя проблема в Дагестане решена, мы реконструировали систему теплоснабжения в городе Дагестанские Огни. Много лет подряд холодное время года становилось настоящим испытанием на прочность для горожан, их домов и важных социальных объектов. Ситуация в этом году изменится кардинально, благодаря тому, что в Дагогнях заменили 8 котельных и около 3 км теплотрассы за счет средств Фонда национального благосостояния. Наша республика впервые участвует в программе по модернизации объектов ЖКХ по линии Фонда", - написал Меликов.

По его словам, с 1 ноября планируется подать тепло в социальные учреждения, а до 10 ноября - в жилой фонд. "Жизнь более чем 30 тыс. человек станет более комфортной! Знаю, что это долгожданное для горожан событие. Надеюсь, теперь система теплоснабжения будет работать исправно, и время, когда люди вынуждены оставаться в своих домах зимой без тепла, останется в прошлом", - добавил он.

Как пояснили ТАСС в городской администрации, последние пять лет город не получал паспорт готовности к осенне-зимнему периоду (ОЗП). "Последние пять лет город не получал паспорт готовности к ОЗП. Старые котельные были производства 60-х годов. Лет 15 тепловые сети города остро нуждались в модернизации", - сказал собеседник агентства.