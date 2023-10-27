В секторе Газа наблюдается сбой в работе интернета

Как отмечает международная служба мониторинга интернета NetBlocks, это произошло на фоне сообщений об интенсивных бомбардировках

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. Масштабный бой в работе интернета зафиксирован на территории сектора Газа. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

"Сетевые данные показывают масштабный сбой в подключении в секторе Газа <...> на фоне сообщений об интенсивных бомбардировках", - говорится в заявлении службы на ее странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.