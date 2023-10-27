Высота выпавшего снега в Москве за 27 октября может составить до 5 см

Работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются непрерывно

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Очередные интенсивные осадки прошли в пятницу в Москве с 15:00 до 18:00, высота свежевыпавшего снега за день может составить до 5 см. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Очередные интенсивные осадки прошли в период с 15:00 до 18:00. Общий прирост свежевыпавшего снега за день 27 октября может составить до 5 сантиметров", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются непрерывно.

Городские службы мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения снега проводятся механизированное прометание проезжей части и тротуаров и противогололедная обработка.

В выходные, по прогнозам синоптиков, ожидается снег, переходящий в дождь. Также из-за колебаний температуры воздуха возможна гололедица.

Водителей просят по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, если это невозможно - быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ситуация на дорогах

"Дорожная ситуация в городе стабильная, несмотря на снегопад и гололедицу. Все городские службы работают в особом режиме. Городской транспорт работает штатно и без существенных задержек", - заявили в департаменте транспорта.

Там отметили, что около 10 экипажей дорожного патруля ЦОДД следят за ситуацией и оперативно помогают водителям на дорогах: вытягивают большегрузы на скользких подъемах, буксируют участников ДТП в безопасное место.

"Для поездок по городу рекомендуем выбирать метро, МЦК, МЦД. Будьте внимательны: соблюдайте скоростной режим и дистанцию", - заключили в дептрансе.