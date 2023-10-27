В Госдуме попросили не внедрять в школы систему автоматической проверки домашних заданий

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова считает, что это решение несет в себе серьезные риски

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила письмо на имя министра просвещения Сергея Кравцова с предложением не внедрять в РФ автоматическую систему проверки домашних заданий и предоставить позицию министерства по этому вопросу. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

В пятницу замглавы Минцифры России Олег Качанов, выступая по видеосвязи на всероссийском форуме региональной информатизации "Проф-IT" в Новосибирске, сообщил, что автоматическая проверка домашних заданий может быть включена в требования к новому типовому решению в сфере образования.

В этой связи Лантратова отметила, что это решение несет в себе серьезные риски. В первую очередь, распространение автоматически проверяемых заданий приведет к снижению качества образования, уверена она. "Кроме того, система автоматически проверяемых домашних заданий негативно сказывается на развитии у учеников "гибких навыков", которые включают в себя умение организовывать командную работу, общаться и договариваться с коллегами, креативность, способность учиться и адаптироваться к изменениям", - написала Лантратова.

Также она указала на то, что подобные системы могут подорвать авторитет педагога, который станет лишь посредником в передаче знаний, в то время как итоговую оценку результатов обучения будет производить алгоритм цифровой системы.

"В связи с вышеизложенным прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть возможность ограничения (запрета) использования цифровых систем, использующихся для автоматической проверки домашнего задания, выполняемого учащимися образовательных учреждений, и предоставить позицию министерства просвещения по данному вопросу", - заключила Лантратова в письме.