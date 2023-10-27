В Киргизии поддержали идею переподготовки учителей в Славянских университетах

Директор Института русского языка Киргизско-Российского славянского университета Мамед Тагаев выразил уверенность в том, что такую инициативу удастся реализовать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Директор Института русского языка Киргизско-Российского славянского университета Мамед Тагаев поддержал предложение организовать курсы переподготовки учителей русского языка в странах СНГ на базе Славянских университетов.

"Это замечательная идея", - сказал он в комментарии корреспонденту ТАСС и выразил уверенность в том, что такую инициативу удастся реализовать.

Предложение организовать курсы на базе Славянских университетов представила на международной конференции "Русский язык - основа интеграционного диалога в регионе СНГ" член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова, которая также входит в состав комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по культуре, науке и образованию. Депутат отметила необходимость повышать уровень подготовки педагогов в странах СНГ.

Тагаев со своей стороны также выразил надежду на помощь России, в том числе кадрами и учебниками, в организации работы факультетов русского языка в странах СНГ. "И особенно хотел бы обратить внимание: нужно увеличить количество научно-педагогических кадров. Не просто учителей, а тех, кто готовит учителей русского языка и литературы", - подчеркнул он. Директор института, в частности, рассчитывает, что факультет русского языка и литературы будет создан в Киргизско-Российском славянском университете.

В странах СНГ работают четыре созданных при участии РФ Славянских университета: в Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане. Обучение в Славянских университетах в странах СНГ ведется по российским образовательным стандартам.