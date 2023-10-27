В ЛНР начала работу система ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью

Помощь смогут получить в тестовом формате 500 маломобильных человек

ЛУГАНСК, 27 октября. /ТАСС/. Система долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми заработала в Луганской Народной Республике в пилотном режиме, помощь смогут получить в тестовом формате 500 маломобильных человек. Об этом сообщила в ходе прямого эфира в социальных сетях правительства ЛНР министр труда и социальной политики Елена Макаренко.

В начале сентября глава региона Леонид Пасечник сообщил, что система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами будет запущена в ЛНР.

"В республике запущена программа "Система долговременного ухода". Пилотными территориями выбраны Краснодонский район, Луганск, Славяносербск и Свердловск. Программа предусматривает, что будут работать помощники по уходу с малоподвижными, либо лежачими людьми. Система долговременного ухода предусматривает услуги гигиенические, помощь в кормлении, уборке", - сказала Макаренко.

Она добавила, что за два месяца пилотирования проекта власти региона планируют, что 500 человек воспользуются этими услугами. Стать помощником в рамках программы может как соцработник, так и родственник маломобильного человека. Член семьи будет получать за это вознаграждение.

Макаренко сообщила о начале приема заявлений на компенсационные выплаты для родственников инвалидов, которые не работают и ухаживают за маломобильными людьми. "С сегодняшнего дня на всех территориях в управлениях труда и социальной защиты населения начат прием документов для осуществления компенсационных выплат для инвалидов 1, 2, 3 групп", - сказал она.