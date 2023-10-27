В Болгарии зафиксировали третий очаг птичьего гриппа за неделю

В радиусе 3 км от очагов заражения проводятся профилактические и карантинные мероприятия

СОФИЯ, 27 октября. /ТАСС/. Третий за нынешнюю неделю очаг птичьего гриппа зафиксировали в Болгарии. Как сообщило Болгарское агентство по безопасности продуктов питания (БАБПП), заболевание выявили на ферме в районе города Хасково в южной части страны, около 40 тыс. кур будут уничтожены.

Ранее БАБПП проинформировало об очаге в районе города Пазарджик, где находятся около 170 тыс. кур-несушек.

В радиусе 3 км от очагов заражения проводятся профилактические и карантинные мероприятия, на всех фермах усилен ветеринарный контроль. В 10-километровой зоне введено наблюдение. Запрещена перевозка птиц и произведенных из них продуктов. Все находящиеся на фермах птицы будут уничтожены.

В начале недели очаг птичьего гриппа выявили на птицеферме районе города Велико-Тырново, где находятся около 395 тыс. кур-несушек, ветеринары продолжают работы по их уничтожению.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения и дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей неопасно.