В Ленинском районе Ульяновска после ремонта на сетях возобновили подачу воды

Без водоснабжения оставались нескольких учреждений и жилых домов

УЛЬЯНОВСК, 27 октября. /ТАСС/. Нарушенное из-за замены запорной арматуры на сетях водоснабжение нескольких учреждений и жилых домов в Ленинском районе Ульяновска восстановили в полном объеме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Работы завершены. Водоснабжение в жилых домах и учреждениях полностью восстановлено", - сказал собеседник агентства.

27 октября водоснабжение приостановили в жилых домах на улицах Карла Маркса, Робеспьера, Кооперативной, Крымова, Шевченко, Ленина, Льва Толстого, Новосвияжский и Старосвияжский пригород, в переулках Робеспьера и Яковлева. В зону отключения также попали детский сад №105, частный детский сад "Теремок" на улице Ленина, школа №6, автомеханический техникум, Ульяновское училище культуры и здание главного управления МЧС России по Ульяновской области. Подача воды была нарушена в зданиях котельной теплосети на улице Набережной реки Свияги, насосной станции ПАО "Т Плюс", а также в храме Сошествия Святого духа на апостолов на улице Воробьева.