Папа Римский распорядился судить священника за сексуальное насилие

Речь идет о Марко Рупнике, которого обвинили в надругательствах над монахинями

ВАТИКАН, 27 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск распорядился провести судебное разбирательство в отношении словенского священника Марко Рупника, которого обвинили в надругательствах над монахинями.

"В сентябре папская комиссия по защите несовершеннолетних уведомила Папу Римского о затруднениях с ведением дела отца Марко Рупника. Святейший Отец обратился к дикастерии доктрины веры с просьбой рассмотреть дело, не закрывать его, что позволит проведение процесса", - говорится в сообщении службы печати Святого престола.

Рупник оказался в центре скандала, когда год назад стало известно об обвинениях в его адрес в сексуальных домогательствах и "духовном надругательстве" над монахинями в 1990-х годах в Словении. Позже Рупник был исключен из ордена иезуитов. Однако на уровне епархии к нему не были применены никакие карательные меры, и, как стало известно, священник вернулся в Словению в этом качестве. Папская комиссия по защите несовершеннолетних продолжает расследовать дело, связываясь с возможными жертвами священника.

В последние годы в лоне Римско-католической церкви разгорелся скандал о случаях педофилии среди священников, который сильно ударил по репутации церкви во всем мире. Хотя тема педофилии среди священников стала подниматься в 1990-х, но реальные меры для предотвращения или наказания этих преступлений тогда не принимались. Нынешний понтифик признал не только наличие проблемы, но и то, что до сих пор католическая церковь делала недостаточно, чтобы ее решить. Большинство преступлений, а также факты их сокрытия со стороны церковного руководства относятся к понтификату Иоанна Павла II (1920-2005).

В последние годы Ватикан изменил нормы и правила при получении сигналов о случаях домогательств в церкви. Многие иерархи, так или иначе связанные с ними, подали в отставку или предстали перед судом.