27 октября, 18:35
Палестино-израильский конфликт

Посол Палестины сообщил о разработке проекта по эвакуации граждан РФ из сектора Газа

Абдель Хафиз Нофаль отметил, что, когда откроется КПП "Рафах", будут эвакуированы как россияне, так и граждане других государств

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Посольство Палестины в РФ разрабатывает алгоритм, который позволит эвакуировать российских граждан из сектора Газа. Об этом заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в интервью RTVI.

Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт

"Сейчас пытаемся разработать алгоритм, который позволит эвакуировать граждан, когда Израиль предоставит гуманитарный коридор. Мы разработали алгоритм сотрудничества с посольством России в Рамалле, чтобы в ближайшее время вывезти, эвакуировать российских граждан из сектора Газа", - сказал он.

Посол добавил, что, когда откроется КПП "Рафах", будут эвакуированы как россияне, так и граждане других государств. По его мнению, постепенно будут вывозить людей через город Эль-Ариш, провинцию Северный Синай и Каир. "И у нас серьезные связи с российской стороной, чтобы этот вопрос разрешить и всех мирных жителей вывезти оттуда в целости и сохранности", - подчеркнул дипломат. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация