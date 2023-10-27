Наградную грамоту летчика-аса Соколова представили на выставке в музее в Жукове

Речь идет о выставке "Сталинский сокол"

КАЛУГА, 27 октября. /ТАСС/. Подлинную грамоту о присвоении Григорию Соколову звания Героя Советского Союза и архивные фотографии представили на выставке в честь летчика-аса в филиале музея Победы в Жукове Калужской области, сообщила ТАСС пресс-служба Музея Победы.

"Сегодня открылась выставка "Сталинский сокол", посвященная летчику-асу, Герою Советского Союза Григорию Максимовичу Соколову. Наиболее ценная из представленных реликвий - подлинная грамота о присвоении Григорию Соколову звания Героя Советского Союза. Посетители также увидят архивные фотоснимки и копии наград", - рассказали в пресс-службе добавив, что выставка продлится до 24 ноября.

Экспозиция подготовлена музеем малоярославецкой школы № 2 им. А. Н. Радищева при поддержке детского центра "Победитель" при "Музее Г. К. Жукова". В выставку вошли около 20 раритетов из школьного музея. "Старший лейтенант Григорий Соколов получил звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" в марте 1940 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной. С первых дней начала Великой Отечественной войны Соколов был командиром эскадрильи отдельного истребительного авиационного полка, защищавшего небо Москвы. Погиб в воздушном бою 27 декабря 1941 года в районе Малоярославца", - добавили в музее.

Соколов Григорий Максимович Родился в 1912 в селе Порховцы ныне Бельского района Тверской области в семье крестьянина. Его детские, школьные и юношеские годы прошли в деревне Бортное Батуринского (ныне Холм-Жирковский) района Смоленской области. Вступил в ряды Красной Армии с 1932 года, по желанию был направлен в авиацию: сначала бортмехаником, затем стал летчиком-истребителем. Был командиром звена 25-го истребительного авиационного полка 59-й авиационной бригады 7-й армии Северо-Западного фронта, старший лейтенант.