В Москве открылся фестиваль дикой природы "Золотая черепаха"

Он будет открыт для посетителей до 10 декабря

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. XVII международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Новой Третьяковке на Крымском валу.

"Огромная благодарность фотографам, которые работают не просто дни напролет, а месяцы. Каждый снимок - результат огромного труда, каждое фото - это история жизни. Будем и дальше поддерживать этот конкурс. Потому что с точки зрения образования ту самую осознанность, понимание, где мы живем, можно прививать благодаря таким фестивалям", - сказала на открытии руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

На открытии собралось более 250 гостей - представители правительства Москвы, Минприроды РФ, Общественной палаты РФ, руководители организаций-партнеров, фотографы-победители, почетные гости и журналисты. В рамках церемонии состоялось награждение победителей и финалистов конкурса "Золотая черепаха". Победителями и призерами конкурса в трех категориях "Фотография", "Живопись", "Экоплакаты" в 20 номинациях стали более 70 фотографов из 16 стран мира, а в специальной номинации "Дикая природа Москвы" объявили 10 победителей. Победителем в номинации "Фотограф года" стал Дмитрий Кох, занявший призовые места в номинациях "Человек и природа" и "Подводный мир".

Кроме того, на площадке фестиваля организаторы и гости обсудили воздействие искусства и культуры на сохранение дикой природы, изменение экологического сознания и поведения людей. Гости ознакомились с экспозицией лучших работ фестиваля, представленных в выставочных залах Союза художников России.

Фестиваль будет открыт для посетителей до 10 декабря.