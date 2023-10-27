В Саратовской области принимают превентивные меры против снижения уровня Волги

На энгельсском водозаборе, в частности, устанавливают насосы

САРАТОВ, 27 октября. /ТАСС/. Превентивные меры для того, чтобы не допустить дальнейшего снижения уровня воды в Волге, принимают в Саратовской области, сообщили ТАСС в правительстве региона.

Вопрос обмеления Волги поднимали на заседании Госдумы после поступающих в последнее время обращений жителей. Председатель федерального парламента Вячеслав Володин заявил о необходимости разобраться в причинах обмеления реки. Он поручил пригласить главу Росводресурсов и руководителя компании "Русгидро", чтобы заслушать их относительно ситуации на Волге.

"Вопрос касается нашего региона напрямую. Знаем, что сейчас эта тема активно обсуждается на федеральном уровне. Правительство области заинтересовано в решении вопроса. Подчеркнем, что критические отметки не достигнуты, сейчас принимаются превентивные меры, чтобы не допустить дальнейшее снижения уровня воды. Например, установка насосов на энгельсском водозаборе", - сообщили в правительстве.

Кроме того, Росводресурсы приняли решение изменить с 28 октября до 10 ноября режимы работы гидроузлов Саратовского и Волгоградского водохранилищ. Согласно указанию ведомства, изменения вносятся "с учетом складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки, в целях стабилизации уровня воды в Волгоградском водохранилище".