ТАСС и РЭУ им. Г.В. Плеханова будут готовить специалистов медиаотрасли

Ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов, телеведущий телеканала "Россия-1", директор института "Первая академия медиа" РЭУ им. Г. В. Плеханова Эрнест Мацкявичюс и генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов

Ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов, телеведущий телеканала "Россия-1", директор института "Первая академия медиа" РЭУ им. Г. В. Плеханова Эрнест Мацкявичюс и генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов

Стороны планируют восполнить дефицит высокопрофессиональных кадров, уровень знаний и компетенций которых соответствует текущим вызовам этой сферы

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС и РЭУ им. Г.В. Плеханова заключили в пятницу соглашение о сотрудничестве в области образования, науки, разработки и реализации основных профессиональных учебных программ высшего и дополнительного образования. Подписи под документом поставили генеральный директор агентства Андрей Кондрашов и ректор вуза Иван Лобанов.

В торжественной церемонии подписания в пресс-центре ТАСС также принял участие журналист, телеведущий телеканала "Россия-1", директор института "Первая академия медиа" РЭУ им. Г.В. Плеханова Эрнест Мацкявичюс. Основная цель сотрудничества ТАСС и РЭУ им. Г.В. Плеханова - восполнить дефицит высокопрофессиональных кадров, уровень знаний и компетенций которых соответствует текущим вызовам медиаотрасли.

"Мы сегодня подписываем не просто символический документ о сотрудничестве между ТАСС и РЭУ им. Плеханова. Это тот самый документ, действие которого уже в скором времени реально ощутит вся медиаиндустрия. ТАСС - это то самое поле, на котором должны произрастать с самого начала репортеры, настоящие журналисты-новостники", - сказал Кондрашов.

По его словам, ежегодно в ТАСС проходят практику более 150 студентов московских и региональных вузов. "Взаимодействие с крупнейшим информационным агентством России откроет для наших студентов новые горизонты, повысит их конкурентоспособность на рынке труда, позволит перенять опыт у ведущих лидеров медиаиндустрии. Кроме того, это обеспечит бесшовный переход из образовательного процесса в рабочий", - отметил Лобанов.

Согласно документу, "Первая академия медиа" будет готовить специалистов для медиаиндустрии при участии Учебного центра ТАСС. В 2024-2025 учебном году ТАСС и "Первая академия медиа" запустят сетевой формат обучения по направлению "Журналистика". К основному учебному процессу будут привлекаться наиболее опытные сотрудники и журналисты ТАСС, которые будут преподавать студентам специализированные дисциплины. Практику и стажировки обучающиеся будут проходить в агентстве.

"Мы еще 10 лет назад заметили, что качество журналистов, которых выпускают профильные вузы, не соответствует запросам времени и запросам рынка. Да, вузы дают очень качественное образование, гуманитарное, филологическое, и оно необходимо, без него никуда. Но вот эти мягкие навыки, которые еще называют прикладной журналистикой, которые пригодятся в практике молодому человеку, к сожалению, приобретать было очень тяжело. Мы пришли к выводу, что эту систему необходимо менять, и не в ущерб фундаментальным знаниям добавить практики. И я очень рад, что сейчас у нас появляется возможность не только делать это фактически, а еще и закрепить юридически", - отметил Мацкявичюс.

Детали сотрудничества

Как рассказал Лобанов, в рамках программы сотрудничества РЭУ готов также организовывать для студентов - будущих журналистов профильные курсы: по IT, экономике, большим данным. "Мы своих студентов будем нацеливать на то, чтобы расширять кругозор. Надо максимально впитывать те навыки, которые понадобятся в части профессионального освещения тех или иных событий", - отметил он.

В новом цифровом корпусе университета, который откроется в сентябре 2024 года, одна из медиааудиторий будет брендирована агентством - в ней будут преподавать сотрудники ТАСС. Всего в новом здании будет 70 учебных аудиторий, 41 из которых - лаборатории цифровой подготовки, медиааудитории, ситуационный центр, коворкинг-зоны.

ТАСС и РЭУ им. Г.В. Плеханова уже начали совместную работу. 25 октября закончился двухдневный интенсив для студентов "Первой академии медиа", на котором они осваивали технологию создания новостей. Занятия провел журналист-международник, директор программ обучения новостной журналистике ТАСС Юрий Родионов, более 50 лет работающий в агентстве.

Обучение в РЭУ им. Г.В. Плеханова построено по принципу передачи знаний от профессионала ученику. В качестве наставников и ведущих мастер-классов привлекаются действующие специалисты в сфере медиа, в учебных планах используются инновационные образовательные технологии, в числе которых кейс-методы, тренинги, проектная работа, практикумы. При этом все учебные программы основываются на мощной академической базе по русскому языку, литературе, психологии, социологии, политологии, истории и другим областям знаний.

Еще один важный аспект учебного процесса - привлечение ведущих игроков медиасферы в качестве потенциальных будущих работодателей, которые организуют практику и выездные занятия на собственных площадках. Эта практика максимально расширяет кругозор выпускников и делает их профпригодными с точки зрения не только soft и hard skills, но и широкого круга знаний и эрудиции.