В Москве наградили победителей конкурса "Драйверы развития современного города"

Победителями стали 211 участников

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Награждение победителей VII Всероссийского конкурса "Драйверы развития современного города" состоялось в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

"Участники конкурса представили 657 работ, из них 211 стали победителями. В конкурсе приняли участие 88 профильных вуза из 43 городов России и стран СНГ: Екатеринбурга, Владивостока, Новосибирска, Москвы, Комсомольска-на-Амуре, Севастополя, Благовещенска и других, 77 из них удостоены одной из наград конкурса", - сказал руководитель ДГП Сергей Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Работы оценивались по группам "Бакалавр", "Магистр" и "Специалитет" с учетом подготовки по направлениям: "Архитектура", "Дизайн", "Ландшафт".

"Лучшие работы конкурсантов впервые были отмечены специальными дипломами президента Союза архитекторов России, президента Ассоциации ландшафтных архитекторов России, руководства Совета главных архитекторов субъектов России и муниципальных образований имени А. В. Кузьмина. Пять работ конкурсантов, представляющих Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица, Московский архитектурный институт. Московский архитектурно-строительный институт, Ярославский государственный технический университет, Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова, удостоены наивысшей награды - гран-при конкурса", - добавили в столичном департаменте.

Левкин уточнил, что на оценку жюри были представлены проекты школ, детских садов, общественных зданий. "Участие в таких конкурсах дает возможность молодежи продемонстрировать собственный взгляд на проектирование городских пространств, а также способствует формированию активной жизненной позиции", - заключил он.