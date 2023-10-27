Дублер Боровского шоссе в Новой Москве обеспечили электроэнергией

Длина дороги составляет 1,6 км

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Специалисты ПАО "Россети Московский регион" обеспечили мощностью дублер Боровского шоссе. Новая дорога соединит Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино на западе столицы, сообщили в пресс-службе компании.

"Для выдачи 164 кВт мощности специалисты запроектировали и построили двухтрансформаторную подстанцию проходного типа 10/0,4 кВ с установкой автоматических выключателей. Также установлены два трансформатора мощностью по 160 кВА и выполнена прокладка кабельных линий 10 кВ протяженностью более 1,5 км. Электроэнергия поставляется питающим центром 110 кВ "Передельцы", - говорится в сообщении.

Двухполосная дорога длиной 1,6 км проходит от недавно введенного участка магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, которому компанией "Россети Московский регион" также выдано 1,4 МВт мощности, и примыкает к автодороге город Московский - деревня Рассказовка. Ожидается, что новая трасса улучшит транспортную доступность станции "Новопеределкино" Солнцевской линии метро и разгрузит Боровское шоссе.

Всего с соответствии с инвестиционной программой к концу 2024 года в ТиНАО дополнительно планируется ввести в эксплуатацию приблизительно 50 км дорог.