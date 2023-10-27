Почти 240 тыс. пассажиров переправились от Северного речного вокзала в Москве

Рейсы совершались на теплоходах "Москва-1" и "850 лет Москве"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Около 240 тыс. пассажиров были доставлены от Северного речного вокзала до причалов "Химки" и "Захарково" за полгода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"[Заммэра столицы] Максим Ликсутов рассказал, что за полгода с начала летней навигации речными переправами до Южного Тушина, подмосковных Химок и обратно воспользовались почти 240 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Жители совершают поездки по реке на теплоходах "Москва-1" и "850 лет Москве".

"До конца летнего сезона навигации для москвичей и жителей Подмосковья работают наши переправы от Северного речного вокзала. Они помогают быстро и удобно добраться до причалов "Химки" и "Захарково", путь по воде занимает в разы меньше времени, чем на личном или другом городском транспорте. Оплатить проезд можно в кассах или по карте "Тройка", - уточнил Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.