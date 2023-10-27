В ДНР для школьников организовали развлекательный проект "Ура, каникулы!"

Участие в нем смогут принять не менее 100 тыс. детей

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Масштабный развлекательно-просветительский проект "Ура, каникулы!" впервые пройдет на территории Донецкой Народной Республики с 28 октября по 6 ноября. Всех школьников республики ждут сотни различных мероприятий, в том числе профессиональные школы и интерактивные выставки, принять участие смогут не менее 100 тыс. человек, сообщила журналистам и. о. министра образования региона Ольга Колударова.

"Мы представляем новый проект, который стартует уже с этих выходных, "Ура, каникулы!". Проект будет осуществляться в школах, в организациях дополнительного образования, культурных центрах. Мы надеемся, что у нас примут участие все школьники и студенты", - сказала Колударова, уточнив, что площадки проекта позволят принять всех желающих - не менее 100 тыс. человек.

Она добавила, что проект с 28 октября по 6 ноября предлагает школьникам тематические экскурсии, мастер-классы, встречи с представителями различных профессий, профессиональные пробы, семейные театральные постановки, тренинги и спортивные квесты. Мероприятия будут проведены очно и дистанционно. Дети смогут ознакомиться с агропромышленными и аэрокосмическими технологиями, журналистикой, музееведением, спортивным менеджментом и особенностями наложения театрального грима.

Как уточнил журналистам и. о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков, в современных цифровых кинотеатрах школьники смогут увидеть картину "По щучьему велению", а в музеях - интерактивные выставки. На время действия проекта музеи будут работать без выходных.

Еще 150 мероприятий проведет Министерство молодежной политики ДНР, в том числе интеллектуальные и настольные игры, тренинги по оказанию первой помощи, чемпионаты и турниры по различным видам спорта. Для детей мастер-классы проведут спортсмены из ДНР и других регионов России, эти встречи организует Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

Настолько масштабный и комплексный проект на территории ДНР проходит впервые и будет ежегодным. Для детей из прифронтовых районов и населенных пунктов при согласовании с местными управлениями образования также пройдут различные мероприятия, если позволят вопросы безопасности.