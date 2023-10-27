27 октября, 20:32
Военная операция на Украине

В Харьковской области объявили о начале принудительной эвакуации еще 275 детей

В частности, эвакуация будет проводиться из населенных пунктов Глушковка, Ковшаровка, Колесниковка, Кондрашовка, Купянск, Купянск-Узловой, Куриловка, Новоосиново, Подолы, Тищенковка

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Власти Харьковской области Украины приняли решение о начале принудительной эвакуации 275 детей из 10 населенных пунктов Купянского района. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Олег Синегубов.

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Военная операция на Украине. Хроника событий 27 октября 2023 года

"В ходе совета обороны Харьковской области было принято решение объявить принудительную эвакуацию семей с детьми из Купянской, Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района", - написал он в Telegram-канале.

В частности, эвакуация будет проводиться из населенных пунктов Глушковка, Ковшаровка, Колесниковка, Кондрашовка, Купянск, Купянск-Узловой, Куриловка, Новоосиново, Подолы, Тищенковка.

В начале октября в Минреинтеграции Украины сообщили, что с апреля власти принудительно эвакуировали из Харьковской области, а также с подконтрольных Киеву территорий ДНР и Запорожской области 856 детей, из них 79 эвакуированы из 17 населенных пунктов Купянского района Харьковской области.

Украинские власти проводят эвакуацию населения на подконтрольных им территориях, мотивируя это вопросами безопасности. При этом ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отмечал, что часто жители региона не хотят эвакуироваться, а мероприятия украинских властей по вывозу населения бывают связаны с подготовкой Вооруженных сил Украины к обороне. При этом, по его словам, отказ от эвакуации может быть чреват серьезными проблемами. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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