В Казани наградили победителей ресторанной премии Wheretoeat

Артем Лаптев, возглавляющий кухню ресторанов Anna, Gina, L'Elephant, Lulua, "Чирэм", стал победителем в спецноминации "Шеф-повар года"

КАЗАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Ресторанную премию Wheretoeat пятый раз вручили ресторанам Казани. Первое место впервые занял ресторан "Марусовка", сообщили организаторы мероприятия.

"Первую строчку рейтинга лучших ресторанов Татарстана впервые за пять лет проведения Wheretoeat Tatarstan занял ресторан "Марусовка". "Приют холостяка" - ресторан из Казани, возглавлявший рейтинг ресторанов Татарстана в 2019 и 2020 гг. - занял второе место. На третьем месте - казанское гастробистро "Артель", также дважды лидер рейтинга Wheretoeat Tatarstan - в 2021 и 2022 годах", - говорится в сообщении.

В спецноминации "Шеф-повар года" победил Артем Лаптев, возглавляющий кухню казанских ресторанов Anna, Gina, L'Elephant, Lulua, "Чирэм". Лучшим сомелье Татарстана в третий раз стал Иван Егоров, представляющий ресторан "Марусовка".

"Казанский бар More, в августе этого года признанный лучшим баром России по версии Where2drink, выиграл в спецноминации "Бар года", - сообщили организаторы.

Лучшим рестораном татарской кухни - особой номинации в рамках Wheretoeat Tatarstan - второй год подряд был признан "Чирэм".

Всероссийская независимая ресторанная премия Wheretoeat была учреждена в 2013 году в Петербурге. Ежегодно осенью в Москве, Санкт-Петербурге, центральном регионе страны, в Татарстане, Сибири, на юге России и на Урале проходят региональные церемонии награждения. А общероссийская премия проводится весной в одной из двух столиц. Во всероссийский рейтинг премии входят заведения со всей России. Номинантов, как и лауреатов, определяет экспертная коллегия. В Казани торжественное мероприятие прошло при поддержке Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.