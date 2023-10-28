В центре Донецка нарисуют созданное при помощи ИИ граффити к 4 ноября

И.о. министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров пояснил, что на картине в цветах российского триколора будет изображена девушка в национальном платье

ДОНЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Художник нарисует в честь Дня народного единства на одном из зданий в центре Донецка граффити, которое создали школьники из Донецкой Народной Республики при помощи нейросети. Об этом сообщил журналистам и.о. министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

"30 сентября - День воссоединения с Российской Федерацией, на территории города Донецка было нарисовано граффити, его рисовали на протяжении двух недель по идее наших школьников с использованием искусственного интеллекта. На 4 ноября ребята генерировали запрос для нейросети, чтобы получить макет рисунка, который 4 ноября появится в центре города Донецка", - сказал Макаров.

Он уточнил ТАСС, что граффити нарисует профессиональный художник. На картине в цветах российского триколора будет изображена девушка в национальном платье.

Как добавил журналистам и.о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков, ко Дню народного единства будет организовано свыше 150 образовательно-просветительских мероприятий, в том числе квизы и интерактивные выставки, посвященные народам России, их культуре и истории. Музыкальные коллективы дадут 10 концертов в честь праздника.

4 ноября в России отмечается День народного единства, праздник был учрежден в 2005 году.