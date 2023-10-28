В III Московской неделе интерьера и дизайна примут участие более 650 брендов

Темой выставки станут доступный ремонт и качественная обстановка

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. III Московская неделя интерьера и дизайна открывается в субботу в Центральном выставочном зале "Манеж". На мероприятии, которое продлится до 31 октября, свою продукцию представят более 650 отечественных и зарубежных брендов.

В этот раз темой выставки выбрали доступный ремонт и качественную обстановку. В программе примут участие известные российские и зарубежные производители, дизайнеры, архитекторы и девелоперы. Гостей ждут открытые лекции и мастер-классы от ведущих экспертов индустрии дизайна, готовых поделиться своими советами по интерьеру и ремонту, дискуссии, а компании смогут найти бизнес-партнеров.

Экспозиция выставки разделена на три зоны: "Интерьер", "Ремонт" и "Интерьерный магазин". В течение четырех дней гости смогут посетить выставочные зоны общей площадью более 6 тыс. кв. м и познакомиться с товарами из России, стран Ближнего Востока, Индии и Китая. Посетителей ждут стенды от международных участников, центральная инсталляция и возможность протестировать различные отделочные материалы.

Впервые Московская недели интерьера и дизайна прошла в столице с 1 по 6 ноября 2022 года и собрала более 170 тыс. участников, а сумма заключенных между предпринимателями соглашений, включая международные, составила около 5,6 млрд рублей. Вторую Московскую неделю интерьера и дизайна с 6 по 9 мая посетили более 250 тыс. человек, во время мероприятия было подписано 17 соглашений на общую сумму более 13,8 млрд рублей.