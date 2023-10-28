Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной для пользователей

Для того чтобы войти на портал, после введения логина и пароля теперь необходим дополнительный способ подтверждения

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Двухфакторная авторизация на портале "Госуслуги" стала обязательной для всех его пользователей. Соответствующее изменение вступило в силу 28 октября. О вступлении в силу этого нововведения ранее сообщало Минцифры РФ в Telegram-канале.

Теперь, для того чтобы войти на портал, после введения логина и пароля потребуется дополнительный способ подтверждения. Пользователь может выбрать либо получение одноразового кода по смс, либо код из приложения для работы с одноразовыми кодами, либо войти при помощи биометрии - в том случае, если пользователь ранее по собственному желанию эти данные предоставил и дал согласие на их использование.

Как ранее поясняло Минцифры РФ, пользователь может зайти на портал без использования двухфакторной аутентификации только один раз, чтобы уточнить данные, например, номер телефона, и определиться со способом дополнительной защиты. Те пользователи, которые не установят второй фактор аутентификации в этот визит, при следующем входе в аккаунт "Госуслуг" получат баннер с вариантами защиты, и пока не будет выбран один из вариантов, воспользоваться возможностями портала не смогут. Впоследствии, как уточнили в министерстве, можно будет изменить свой выбор.

По данным министерства, второй фактор защиты уже подключили более 41 млн человек, что является почти половиной пользователей портала.