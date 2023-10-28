В Ярославле объявили конкурс на архитектурный облик новых зданий аэропорта

В нем могут принять участие все желающие

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Архитектурный облик двух новых зданий аэропорта Туношна в Ярославле - вокзального комплекса и грузового терминала - определится на открытом конкурсе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Аэропорт должен быть не только функциональным и удобным, но и иметь уникальный архитектурный облик, отражающий особенности региона. Поэтому мы объявляем открытый конкурс по разработке визуализации. Его проведут Ярославский государственный техуниверситет и компания "Аэрофьюэлз", которая выступит инвестором модернизации", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Михаила Евраева.

В конкурсе может принять участие любой желающий, предусмотрены три призовых места. Также будет специальное поощрение за использование стилистики, связанной со столицей Золотого кольца.

К 2027 году в ярославском аэропорту будут построены вокзальный комплекс и грузовой терминал, прилегающую территорию благоустроят. После запуска новых площадей аэропорт сможет обслуживать 800 тыс. пассажиров в год, грузовой терминал - 50 тыс. тонн грузов.

Аэропорт Туношна создан на базе бывшего военного аэродрома. В 1998 году его передали в собственность Ярославской области, в 2001 году он был открыт для международных грузовых полетов, затем и для пассажирских. В настоящее время из Ярославля можно улететь в Казань, Пермь, Самару, Сочи и Уфу.