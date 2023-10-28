В полиции Москвы назвали шесть признаков поддельного алкоголя

В МВД рассказали, как проверить спиртное перед покупкой

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Шесть признаков поддельного алкоголя назвали в московской полиции и рекомендовали проверять спиртное перед покупкой, обращая внимание на голограммы и акцизные марки, чтобы не отравиться суррогатом.

"При покупке спиртного отдавайте предпочтение известным брендам. Не приобретайте алкогольную продукцию с рук, а лишь в специализированных магазинах или крупных гипермаркетах. Прежде чем купить напиток, откройте официальный сайт производителя - там достаточно сведений о форме бутылки, особенностях этикеток и деталях гравировок. Информация должна совпадать", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

К одному из основных признаков поддельного алкоголя относится отсутствие голограммы на акцизной марке. На каждой бутылке отечественного алкоголя должна быть федеральная специальная марка с голограммой и графическим кодом, добавили в полиции. Цвет их не должен быть сплошным, а название должно совпадать с заявленным на этикетке. Продукция иностранных производителей с 2021 года также маркируется акцизными или федеральными специальными марками. "Необходимо убедиться, что марка плотно прилегает к бутылке. В противном случае лучше не покупать товар" - рекомендуют в главке. Также стоит усомниться в качестве товара, если акцизная марка на бутылке напечатана на цветном принтере методом струйной печати, штрих-код на марке нечитаемый или нечеткий, а этикетки неровно наклеены, текст или картинка на них смазаны. Кроме того, в полиции советуют обращать внимание на крышку бутылки. Признаком того, что алкоголь поддельный, будет протекание спиртного напитка и плохая фиксация крышки на горлышке.

Проверить подлинность напитка можно через приложение "Антиконтрафакт алко" или на сайте Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынкам. Информация о производителе, названии и крепости должна совпадать с данными на бутылке. Также по ссылке в QR-коде на выданном после покупки алкогольной продукции чеку можно перейти на сайт Федеральной налоговой службы, где указана информация о производителе, импортере и продавце.