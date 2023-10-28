Более 60% опрошенных россиян ценят новогодние праздники за возможность выспаться

При этом 81% респондентов считают главным преимуществом этого периода время для встреч с семьей и друзьями, говорится в исследовании сервиса "Отелло"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Возможность отдохнуть и выспаться ценят в новогодних каникулах 61% россиян, 81% выделяют возможность провести время с семьей, друзьями и близкими. Об этом говорится в результатах исследования сервиса бронирования "Отелло" от 2ГИС (есть в распоряжении ТАСС).

"Среди положительных сторон каникул россияне выделяют возможность провести время с семьей, друзьями, близкими (81%), возможность съездить отдохнуть по России (64%), а также возможность отдохнуть и выспаться (61%)", - отмечают эксперты.

По данным сервиса, большинство россиян (84%) довольны длинными новогодними праздниками. Однако 12% опрошенных говорят, что они не нужны. Некоторые считают, что праздники расслабляют, и после них сложно настроиться на работу, другие расстраиваются из-за больших расходов на каникулы и потерь в зарплате. Еще часть опрошенных ответили, что длинные выходные подталкивают к вредным привычкам.

Согласно исследованию, 38% респондентов проведут новогодние праздники, путешествуя по России, 27% будут отдыхать дома или на даче, 4% проведут каникулы за рубежом. При этом 23% еще не определились с планами на Новый год. Наиболее популярными направлениями для новогодних путешествий по России по итогам опроса названы Санкт-Петербург и Ленобласть, Москва и Подмосковье, а также Краснодарский край, Казань и Карелия. Большинство (57%) россиян планируют путешествовать с семьей и детьми. Почти половина опрошенных (43%) намерены отправиться в поездку на неделю. Наиболее популярные форматы проживания: квартира или апартаменты (27%) и отель "четыре звезды" (17%).

Больше трети респондентов (38%) готовы потратить на новогодние праздники до 30 тыс. рублей, 23% - до 60 тыс. рублей. Средняя цена ночи в отелях Санкт-Петербурга в новогодние каникулы составляет 6,3 тыс. рублей, в Москве - 6,4 тыс. рублей, в Краснодарском крае - 8,2 тыс. рублей.

Исследование проводилось в октябре 2023 года методом онлайн-опроса. В нем приняли участие более 600 россиян в возрасте от 18 до 55 лет. Все респонденты совершали туристические поездки по России в течение последних 12 месяцев или планируют их совершить в ближайшие шесть месяцев.